Infiammazione intestinale in una bambina di 8 anni

Una domanda di: Giovanna

Ho la mia bambina di 8 anni che ad ottobre 2024 è stata ricoverata al Santobono di Napoli per febbre alta da 8 giorni e dolori addominali da settembre. Prima del ricovero le è stata fatta una eco addominale dove le è stata riscontrata un’ultima ansa all’intestino 8 mm definita come una infiammazione all’ultima parte dell’intestino. Le hanno fatto flebo di rocefin e la febbre nn le è più salita dolori molto diminuiti e calprotectina ritornata nella norma.

A dicembre ho rifatto l’eco di controllo ma è comunque risultata l’infiammazione con dei linfonodi ingrossati sempre di 8/9 mm circa.

Non riesco a capire da cosa è dovuta ancora l’infiammazione e vorrei capire come procedere per ulteriori controlli. Le sarei grata se mi rispondesse. Cordiali saluti.



Paolo Pantanella Paolo Pantanella Gentile signora, dalle informazioni che mi ha dato le due diagnosi più probabili sono una appendicite oppure una malattia di Crohn. Credo sia opportuno far visitare la bambina da un gastroenterolo pediatra che per fortuna abbondano nella sua bella città.

Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: