Influenza con variante K: può causare (anche) la cistite?

Gentile Alfio,

i sintomi della variante K del virus influenzale (immagino che lei parli di questo) non includono la cistite. Sono rappresentati, come sempre avviene in caso di influenza, da febbre, tosse, mal di gola, malessere generale, indolenzimento muscolare, spossatezza e qualche volta disturbi gastrointestinali (vomito e diarrea). Non possiamo quindi attribuire alla variante K, che pure è molto aggressiva, tutti i possibili disturbi con cui ci si può trovare alle prese. Si curi dunque la cistite, secondo l'indicazione del medico che in genere prescrive l'antibiotico, visto che l'infiammazione della vescica (la cistite è questo) nella stragrande maggioranza dei casi è causata da un batterio. Contro l'influenza, invece, l'antibiotico non serve perché ne è responsabile un virus contro cui appunto l'antibiotico non può fare nulla. Cordialmente.



