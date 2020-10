Info sulle tecniche chirurgiche usate per il cesareo

Una domanda di: Alessia

Mi interessava sapere su che base avviene la decisione della tecnica chirurgica del secondo cesareo avendone già avuto uno di tipo Stark, volevo semplicemente capire questo. Sono già in età avanzata, vorrei dare un fratello/sorella a mio figlio ma ahimè non posso aspettare molto tempo per tentare un vbac (parto vaginale dopo cesareo, n.d.r.). So che sarà il mio ginecologo a decidere il da farsi, ma il mio intento era sapere solo in base a cosa un medico decide, cioè quali sono le condizioni che devono verificarsi per avere un altro Stark invece di un cesareo tradizionale (con incisione dei muscoli).

Cara Alessia,

mi rendo conto del tuo forte istinto di maternità, ma non puoi sostituirti alle cure del ginecologo che studia 11 anni per esercitare la professione.

I muscoli retti dell’addome non vengono incisi in alcuna tecnica del taglio cesareo, ma solo separati/allontanati. A volte non serve alcuna manovra per effetttuare ció, poiché già durante la gravidanza il fenomeno avviene gradualmente e spontaneamente.

Detto ció, mi ripeto: buon allattamento e attenzione alle misure contro il CoVid-19.

