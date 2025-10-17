Infolic: è pericoloso assumere due capsule nello stesso giorno?

Dottor Antonio Clavenna A cura di Antonio Clavenna - Dottore specialista in Farmacia Pubblicato il 17/10/2025 Aggiornato il 17/10/2025

Una domanda di: Marika
Salve, buongiorno. Stamattina non ricordo se ho preso la pillola “inofolic combi hp” e ne ho presa un'altra, in caso ne prendessi due consecutive, succede qualcosa?

Antonio Clavenna
Antonio Clavenna

Gentile Marika,
non ci sono particolari motivi di preoccupazione. Sono stati condotti studi clinici anche con dosi maggiori di inositolo rispetto a quelle raccomandate per l'integratore Inofolic combi hp, senza che fosse segnalato un maggior rischio di effetti indesiderati gravi. I potenziali effetti indesiderati sono soprattutto a livello del tratto gastrointestinale (in particolare sensazione di nausea, dolori addominali, diarrea). Cordialmente.


