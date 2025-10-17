Infolic: è pericoloso assumere due capsule nello stesso giorno?

Una domanda di: Marika Salve, buongiorno. Stamattina non ricordo se ho preso la pillola “inofolic combi hp” e ne ho presa un'altra, in caso ne prendessi due consecutive, succede qualcosa?



Gentile Marika,

non ci sono particolari motivi di preoccupazione. Sono stati condotti studi clinici anche con dosi maggiori di inositolo rispetto a quelle raccomandate per l'integratore Inofolic combi hp, senza che fosse segnalato un maggior rischio di effetti indesiderati gravi. I potenziali effetti indesiderati sono soprattutto a livello del tratto gastrointestinale (in particolare sensazione di nausea, dolori addominali, diarrea). Cordialmente.





