Infrazione del femore: ci vuole una fasciatura?

Una domanda di: Gianluca

Mia figlia di due anni è caduta dalla sedia mentre era a tavola e nonostante la sera stessa camminasse il mattino seguente non riusciva ad appoggiare il piede destro a terra perché le faceva male. Portata all’ospedale e fatta la lastra le è stata riscontrata una infrazione al femore, ma l’ortopedico non ha ritenuto necessario fasciarla ma solamente prescriverle riposo – non camminare per una decina di giorni – per poi rivederla. Mi chiedo non sarebbe stato comunque meglio tenerla fasciata?

Grazie.





Dottor Lucio Palmiero Dottor Lucio Palmiero Gentile papà,

le informazioni che mi fornisce sono davvero poche: per poter esprimere un giudizio esaustivo dovrei dare un’occhiata alle radiografie.

Posto questo, è probabile che se si tratta d'infrazione e/o frattura "a legno verde", cioè senza interruzione della continuità della leva scheletrica e senza scomposizione, i rimedi proposti poterebbero essere sufficienti. Tenga presente che il collega che li ha suggeriti lo ha fatto con cognizione di causa, mentre io non ho elementi oggettivi per pronunciarmi, se non quelli che lei riferisce. Con cordialità.