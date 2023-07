Ingestione accidentale di un piccolo verme della frutta: ci sono rischi?

Una domanda di: Federico

Mia moglie è alla 16^ settimana di gravidanza e oggi ha mangiato un fico, vedendo poi però che nei resti scartati era presente un piccolo vernicello. Volevamo chiedere se ci potrebbero essere rischi per il feto, sia in caso di ingestione di un altro eventuale vermicello sia per cause parallele che potrebbero esserci (batteri o altro….). Grazie.



Gentile Federico, innanzi tutto va detto che il “piccolo vermicello” di cui lei riferisce, come tutti i vermetti della frutta, è una larva di mosca, quindi il fico era stato contaminato appunto da questo insetto. In linea teorica, se ingerite queste larve possono provocare non pochi fastidi, perché possono fare da veicolo a batteri potenzialmente molto pericolosi, tra cui la salmonella e l’escherichia coli oppure possono causare una forma di parassitosi nota come miasi. Ovviamente a questo punto non c’è nulla da fare di particolare visto che comunque da un lato non sappiamo se sua moglie abbia o no ingerito una larva e dall’altro non è proprio automatico che l’eventuale ingestione causi lo sviluppo di un’infezione. Direi dunque di stare semplicemente attenti all’eventuale comparsa di sintomi, come vomito, diarrea, febbre: se dovessero manifestarsi vi consiglio di rivolgervi al pronto soccorso per le prime cure del caso. Tenga presente che mediamente i sintomi non compaiono oltre le 72 ore, anche se è vero che a volte possono manifestarsi anche dopo più di una settimana. Mi tenga aggiornato. Cari saluti.

