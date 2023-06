Iniezione di cortisone in gravidanza: ci sono pericoli?

Una domanda di: Sara

Sono a 17 settimane di gravidanza. Da alcune settimane ho una grave infezione all’alluce (giradito) che mi provoca tantissimo dolore, e difficoltà a camminare. Ho provato con acqua e sale, e nulla, poi gentalyn ma ancora nulla. Ieri sono stata dalla mia dermatologa che mi ha fatto una iniezione di una quantità ridottissima di cortisone. Sono un po’ preoccupata, potrebbero esserci problemi per il feto? Grazie.



Antonio Clavenna

Gentile Sara, la somministrazione occasionale di cortisone in gravidanza, ancor più se a basse dosi, non è associata a un aumento dei rischi per lo sviluppo del feto. I farmaci cortisonici nel secondo e terzo trimestre di gravidanza possono causare un ritardo nella crescita intrauterina, ma solo se assunti in terapia cronica o prolungata nel tempo. Cordiali saluti.

