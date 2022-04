Iniezioni di botox a inizio gravidanza: sono pericolose?

Una domanda di: Jessica

Sono estremamente preoccupata. Ho scoperto ieri di essere incinta (sono di 5 settimane) e lunedì mi sono sottoposta ad iniezioni di botox fronte e

zampe di gallina. Sono molto preoccupata. Non avevo assolutamente idea di potere essere incinta. Sarà pericoloso per il bambino? Devo fare qualche esame in

particolare? Grazie mille.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Jessica,

non è segnalata un’associazione tra la somministrazione della tossina botulinica in gravidanza e un aumento del rischio di malformazioni, anche se i dati disponibili sono limitati.

Questa tossina agisce localmente al sito di iniezione ed è alquanto improbabile che possa essere assorbita in quantità in grado di comportare problemi per lo sviluppo dell’embrione e del feto. Cordiali saluti.



