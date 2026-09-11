Inizio gravidanza: si può evitare di ripetere il dosaggio delle beta?

Se il medico non lo prescrive espressamente, non è opportuno ripetere vari dosaggi delle beta-hCG, ma si può tranquillamente attendere il primo controllo ecografico.
Una domanda di: Elena Daniela Come data ultimo ciclo: intorno a 28/07. (Non ricordo bene, comunque tra 26-28) . Aspettavo menopausa precoce invece incinta a sorpresa. Ho 41 anni. Ho fatto beta 5/09 con valore: 4532 e rifatto lunedì 7/09, 6515 come valore. 8/09 vado in PS per mal di schiena e all'eco si vede camera gestazionale, ma il sacco era vedo non vedo, difficilissimo da individuare. Non mi hanno indicato di rifare beta ma di attendere 15 giorni. Cosa pensa lei?!
Claudio Ivan Brambilla
Cara signora,
quello che le hanno suggerito è corretto: non serve in modo particolare fare ancora dosaggi delle beta, mentre è utile attendere che arrivi l'epoca giusta per effettuare un'ecografia con la sicurezza di ottenere informazioni chiare. Dalla sesta settimana finita, infatti, se tutto va bene l'ecografo riesce a individuare l'embrione con il battito del cuoricino, cioè a captare le informazioni che esprimono che la gravidanza è in evoluzione. Comprendo che l'attesa sia ansiogena, ma creda è l'unica strada da percorrere in questo momento. Mi tenga aggiornato, cari saluti.
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In effetti la retroversione dell'utero all'inizio della sesta settimana può rendere più difficile visualizzare l'attività cardiaca dell'embrione con l'ecografia. A distanza di una settimana, invece, se tutto va bene diventa possibile rilevarla. »
In una gravidanza fisiologica (la cosiddetta BRO che sta per Basso Rischio Ostetrico) non solo non è necessario effettuare controlli a intervalli inferiori a un mese-mese e mezzo, ma potrebbe essere persino controproducente. »
Nella stragrande maggioranza dei casi il mancato accollamento si risolve senza conseguenze. Quello che davvero conta è che l'ecografo in sesta settimana visualizzi l'embrione e il battito del cuoricino. »
In effetti, in sesta settimana e con un valore delle beta superiore a 5000 l'ecografo dovrebbe visualizzare l'embrione con attività cardiaca. Ma se il ginecologo curante ritiene che la gravidanza sia iniziata più tardi dell'epoca presunta si può ancora sperare che stia andando tutto bene. »
Le cefalosporine, categoria di antibiotici a cui appartiene anche il principio attivo cefuroxima, possono essere assunte, se necessario, sia in gravidanza sia in allattamento. Con particolare attenzione alla posologia. »
Con l'avanzare dell'età materna aumentano le probabilità che una gravidanza sia gemellare e che i gemelli siano dizigoti, ossia si assomiglino come due normali fratelli, a differenza dei gemelli omozigoti che sono identici. »
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