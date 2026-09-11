Inizio gravidanza: si può evitare di ripetere il dosaggio delle beta?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 11/09/2026 Aggiornato il 11/09/2026

Se il medico non lo prescrive espressamente, non è opportuno ripetere vari dosaggi delle beta-hCG, ma si può tranquillamente attendere il primo controllo ecografico.

Una domanda di: Elena Daniela
Come data ultimo ciclo: intorno a 28/07. (Non ricordo bene, comunque tra 26-28) . Aspettavo menopausa precoce invece incinta a sorpresa. Ho 41 anni. Ho fatto beta 5/09 con valore: 4532 e rifatto lunedì 7/09, 6515 come valore. 8/09 vado in PS per mal di schiena e all'eco si vede camera gestazionale, ma il sacco era vedo non vedo, difficilissimo da individuare. Non mi hanno indicato di rifare beta ma di attendere 15 giorni. Cosa pensa lei?!

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,
quello che le hanno suggerito è corretto: non serve in modo particolare fare ancora dosaggi delle beta, mentre è utile attendere che arrivi l'epoca giusta per effettuare un'ecografia con la sicurezza di ottenere informazioni chiare. Dalla sesta settimana finita, infatti, se tutto va bene l'ecografo riesce a individuare l'embrione con il battito del cuoricino, cioè a captare le informazioni che esprimono che la gravidanza è in evoluzione. Comprendo che l'attesa sia ansiogena, ma creda è l'unica strada da percorrere in questo momento. Mi tenga aggiornato, cari saluti.

ecografia gravidanza terzo trimestre

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