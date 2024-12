Inofolic o Chirofert per favorire l’ovulazione?

Una domanda di: Francesca

Vorrei sapere quale è il miglior integratore per avere una migliore ovulazione: inofolic combi o chirofert plus, e se si possono

prendere anche se non hai l’ovaio policistico.



Salve Francesca, allora…le direi che questi integratori sono entrambi molto interessanti per ottimizzare l’ovulazione e che possono essere assunti anche in chi non abbia una diagnosi di ovaio policistico.

Tuttavia, mi sembra doveroso notare il loro costo (circa 20 euro per una confezione da 20 compresse, quindi 1 euro a compressa suppergiù) e il fatto che andrebbero preventivati almeno 2-3 mesi di assunzione per poter osservare un miglioramento, per esempio, nella regolarità del flusso mestruale.

Stante queste premesse, credo sia più che opportuno rivolgersi prima ad un Curante ginecologo per una visita in cui verificare se siano davvero indicati oppure se sia utile prima modificare qualcosa nello stile di vita (alimentazione, esercizio fisico, ritmi sonno-veglia…), in modo da non assumerli se non sono davvero necessari.

