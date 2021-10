Inositolo: è davvero efficace?

Una domanda di: Erika

La mia ginecologa mi ha prescritto del Chirofert plus perché ho

una disfunzione ormonale ed è da 6 mesi che provo a rimanere incinta ma non

riesco. Eppure il mio ciclo è regolare… Si tratta di un buon prodotto? Sto per

terminare la mia prima scatola. E come differenza ho notato un aumento di

seno. Spero mi aiuti a concepire perché io e il mio fidanzato lo

desideriamo tanto. Grazie in anticipo della risposta.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, il Chirofert plus è un ottimo prodotto, a base di inositolo, una vitamina che agisce riducendo la resistenza periferica all’insulina e favorendo la trasformazione degli androgeni in estrogeni, quindi facilitando l’ovulazione. Si usa in genere per le ragazze che hanno ovaie multifollicolari, affinchè ovulino meglio. Il concepimento però dipende da tanti fattori, inclusi il fattore maschile e tubarico. Infine, l’ansia non aiuta. Se non concepisce dopo un sei mesi di questa terapia occorrerà che faccia una valutazione completa di coppia, magari presso un centro per la diagnosi e la cura dell’infertilità. Con cordialità.



