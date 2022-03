Inositolo e ricerva della gravidanza

Una domanda di: Roberta

Salve assumo Chirofert plus dal mese di dicembre prescritto dalla ginecologa

poiché sono in cerca di una gravidanza. A gennaio e febbraio il ciclo è

arrivato regolare: questo mese sarebbe dovuto arrivare l’8 marzo ad oggi niente. Ancora stamattina ho effettuato un test di gravidanza con esito negativo

inoltre nel periodo dell’ovulazione ho avuto un piccola perdita rosa chiaro e marroncino: cosa può essere successo.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Roberta,

la valutazione sul ritardo del ciclo e sulle perdite che ha osservato nel periodo dell’ovulazione deve essere effettuata dalla sua ginecologa.

Gli integratori contenenti inositolo e acido alfa lipoico (come il chirofert plus) possono regolarizzare il ciclo mestruale in chi soffre di sindrome dell’ovaio policistico e consentire di poter avere una gravidanza.

Occorre considerare, però, che questo non significa che l’assunzione di questi integratori garantisca che la gravidanza possa avvenire in breve tempo.

Nel suo caso, la ginecologa saprà valutare che cosa è successo e fornirle le indicazioni necessarie.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

