Inositolo: può causare irregolarità mestruale?

Una domanda di: Carmen

Volevo sapere se Chirofert si può assumere durante il ciclo e se può ritardare il ciclo. Grazie mille.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile signora,

la valutazione della terapia (dosaggio e durata) deve essere effettuata con il medico curante e il/la ginecologo/a. E’ questa infatti la figura di riferimento, che come tale è perfettamente a conoscenza di tutte le informazioni utili a impostare la cura. Posto tutto questo, l’integratore da lei assunto può essere utile per regolarizzare il ciclo mestruale e generalmente l’assunzione prosegue in modo continuativo anche durante il ciclo.

Cordiali saluti.

