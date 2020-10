Inositolo: qual è la dose giusta?

Una domanda di: Tiziana

Si possono prendere 2 capsule al giorno di kirocomplex?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Tiziana,

alcuni studi, non conclusivi, indicano che integratori contenenti inositolo (come il Kirocomplex) possano essere utili nelle donne con ovaio policistico per regolarizzare il ciclo mestruale e nel controllare l’iperglicemia.

Non conoscendo il motivo per ui le è stato prescritto questo integratore, purtroppo non sono in grado di fornire una risposta al suo quesito, nè se la posologia è appropriata.

Le consiglio quindi di rivolgersi al medico che le ha fatto la prescrizone che è l’unica figura che può risponderle. Con cordialità.

