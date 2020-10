Inositolo, ritardo mestruale e test di gravidanza negativo

Una domanda di: Sandra

Perché sono in ritardo? Assumo Chirofert, ho fatto il test di gravidanza ed è uscito negativo. Come mai?



Gentile signora,

l’inositolo non è un farmaco, ma un integratore. Può favorire la fertilità in quanto è d’aiuto nelle condizioni in cui l’attività delle ovaie è difettosa. Può farlo, ma non è una certezza, non è un farmaco, solo un supporto che potrebbe dare una mano. Per il resto non posso proprio indovinare la ragione del suo ritardo, cone le poche informazioni in mio possesso. Non mi ha detto neppure quanti anni ha, dato estremamente importante quando si parla di fertilità, né da quanto tempo sta cercando una gravidanza, né se è interessata dalla sindrome dell’ovaio policistico. Se il ritardo dovesse protrarsi e il test di gravidanza continuasse a essere negativo, le consiglio di effettuare un controllo dal suo ginecologo. Cari saluti.

