Insetti della farina: ci sono rischi se si assumono accidentalmente in gravidanza?

Dottor Fabrizio Pregliasco A cura di Fabrizio Pregliasco - Dottore specialista in Infettivologia Pubblicato il 23/10/2026 Aggiornato il 23/10/2026

Gli insetti della farina non mettono in pericolo il feto, tanto più se la farina in cui eventualmente sono annidati viene assunta dopo la cottura.

Una domanda di: Francesca
Mettendo a posto la dispensa ho scoperto che i pidocchi del grano avevano infestato un pacco di farina e poi erano anche usciti fuori. Stamattina ho preparato un dolcino con un altro pacco di farina, ma non so se qualche pidocchio aveva contaminato anche quella. Il dolcino l'ho mangiato, perché me ne sono accorta stasera degli insetti, e sono in gravidanza. Devo temere qualcosa? Ho veramente timore di poter danneggiare il feto in qualche modo.
Grazie mille.

Fabrizio Pregliasco
Fabrizio Pregliasco

Gentile signora,
può stare tranquilla, gli insetti della farina non sono tossici e non portano malattie a noi umani, inoltre il dolcetto che ha mangiato sicuramente è stato cotto, dico bene? La cottura che viene effettuata a una temperatura superiore ai 70° C è comunque un altro elemento rassicurante. Non rischia dunque nulla. Con cordialità.

Insetti della farina: ci sono rischi se si assumono accidentalmente in gravidanza?

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