Insetti della farina: ci sono rischi se si assumono accidentalmente in gravidanza?

Una domanda di: Francesca

Mettendo a posto la dispensa ho scoperto che i pidocchi del grano avevano infestato un pacco di farina e poi erano anche usciti fuori. Stamattina ho preparato un dolcino con un altro pacco di farina, ma non so se qualche pidocchio aveva contaminato anche quella. Il dolcino l'ho mangiato, perché me ne sono accorta stasera degli insetti, e sono in gravidanza. Devo temere qualcosa? Ho veramente timore di poter danneggiare il feto in qualche modo.

Grazie mille.

