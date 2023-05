Insoliti movimenti del feto verso la fine della gravidanza

Una domanda di: Silvi

Salve, sono incinta a 35+1, chiedo questo consulto perché da un paio di giorni noto dei movimenti fetali che non riesco bene ad inquadrare. Sembra quasi che la bambina “respiri”. Non è il mio battito dell’aorta addominale perché non è sincronizzato ed è più lento, non è il mio respiro, non è ovviamente nemmeno il suo cuore perché il suo battito è molto più veloce e non penso sia visibile sulla pancia, non è nemmeno il singhiozzo perché quello ormai lo conosco molto bene e fa un sobbalzo molto chiaro ogni 2-3 secondi, quindi ad una velocità inferiore ed intensità maggiore. Questo invece mi ricorda proprio il respiro di un neonato. Ho mandato il video alla mia ginecologa che mi ha subito mandata in pronto soccorso, da cui sono risultati un tracciato ed un’ecografia di benessere normali. Sono quindi stata rimandata a casa senza risposte. Io sono molto magra e lei attualmente è al 98° percentile come crescita, quindi molto grande. Pensavo che magari quel che vedevo potessero essere gli “atti respiratori fetali”, ma la ginecologa mi ha detto che è impossibile che si vedano. Per il resto lei si muove come sempre molto, è reattiva agli stimoli tattili e ormai è talmente grande che la sento davvero molto spesso. Il tracciato segnava una frequenza che andava da 140 a 180 (si muoveva abbastanza). Questa mancanza di risposte sia da parte della mia ginecologa che da parte del ps mi ha angosciata. Per caso voi avete mai sentito qualcosa del genere? Siccome ho la colestasi gravidica (esami settimanali stabili grazie alla terapia iniziata 1 mese fa), ho sempre paura della sofferenza fetale improvvisa. Mi domando se ci possa essere qualcosa di cerebrale e di anomalo in ciò che fa. Sono preoccupata! Allego video.



Elsa Viora Elsa Viora Gentile Silvia, innanzitutto stia tranquilla perché, da quanto mi scrive, i controlli effettuati (tracciato cardiotocografico, ecografia) sono nella norma. Quelli che avverte possono essere movimenti del feto (che cambiano nel corso della gravidanza) ma possono anche essere movimenti respiratori del feto dato che mi scrive che lei è magra. Li chiamiamo movimenti "respiratori" ma in realtà il feto non respira, semplicemente si allena a respirare compiendo dei movimenti utilizzando i muscoli che userà poi per respirare: sono movimenti ritmici che durano per qualche minuto, con una frequenza di circa 15-20 al minuto, sono movimenti che interessano il torace quindi meno "vigorosi" rispetto al singhiozzo. Spero di essere stata utile comunque ne riparli con la sua ginecologa.