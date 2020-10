Instabilità e disequilibrio: quali sono le cause?

Una domanda di: Simone

Salve dottore sono sempre Simone, le volevo dire che pensandoci soffro di instabilità e disequilibrio quando cammino e a volte da seduto, e soprattutto quando mi sveglio la mattina portando il corpo in posizione eretta sentendo anche un po’ di calore in tutto il corpo. Per quanto riguarda il mio medico pensa siano disturbi di natura psicogena dato che tutti gli esami sono negativi , io volevo fare anche le analisi alla vista e come ha detto lei rivolgermi a un fisioterapista. Me lo consiglia e soprattutto cosa intende con fisioterapia? Grazie mille.





Gentile Simone,

visto che è importante capirsi? Pur nella distanza, abbiamo fatto centro!

E’ stato inutile curare delle vertigini che non passano semplicemente perchè non sono vertigini.

Ora passiamo alle fasi successiva dell’informazione.

Disequilibrioi ed instabilità possono, certamente, riconoscere una natura psicogena (Freud a questo tema ha dedicato un libro). Ma, prima di addentrarci in questo aspetto, ritengo utile preliminarmente escludere altre cause. La visita oculistica è opportuna ma va corredata da un’analisi oculomotoria (convergenza, divergenza…) .

In seconda battuta ti propongo di eseguire un esame stabilometrico che potrai prenotare da un fisiatra o da un otoneurologo .

In terza – ed ultima battuta – non mi hai detto se è presente una familiarità per l’emicrania.

Escludendo queste ipotesi, possiamo pensare alla natura psicogena del disturbo.

Continuo ad esserti vicino. Tieni aggiornato. Cari saluti.

