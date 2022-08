Insufficienza ovarica prematura (POF): è possibile una gravidanza?

La cessazione dell'attività delle ovaie corrisponde all'arrivo della menopausa, dopo la quale le possibilità di dare inizio a una gravidanza diventano nulle, a meno di ricorrere all'ovodonazione.

Buongiorno, gli esami sembrerebbero indicare una P.O.F, sigla che deriva dalla locuzione inglese “premature ovarian failure”, ovvero insufficienza ovarica prematura. Potremmo quindi essere in presneza di una menopausa precoce, dovuta a un precoce decadimento dell’attività delle ovaie che, di conseguenza, cessano di svolgere la loro attività che è quella di produrre l’ovocita. Temo che per avere un figlio dovrà ricorrere all’ovodonazione. Cari saluti.

Una domanda di: Ross Buongiorno, ho 32 anni e vorrei che mi desse un parere rispetto a questi risultati: FSH 106 Antimulleriano0,03 È possibile avere una gravidanza o è necessaria ovodonazione ? Grazie in anticipo per la risposta.

