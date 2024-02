Insulino-resistenza e forte sovrappeso: si può cercare una gravidanza?

Una domanda di: RM

Salve sono insulinoresistente, sono in sovrappeso di 25 chilogrammi. Vorrei avere una seconda gravidanza…il diabetologo e il ginecologo la sconsigliano per il

peso e valori del colesterolo, trigliceridi e insulina 3 volte superiore…. lei che ne pensa? A livello ginecologico tutto ok. Prendo 1000 di Zuglimet

al giorno. Cordialmente.



Cara signora,

se i colleghi sconsigliano la gravidanza è perché temono che lei possa andare incontro al diabete gestazionale, un problema non da poco durante la

gestazione che può mettere seriamente in pericolo sia lei sia il suo bambino. Di sicuro dunque prima di affrontare una gravidanza dovrebbe

perdere peso, possibilmente cambiando il suo approccio con il cibo. In casi come il suo non si tratta infatti di fare una dieta dimagrante per qualche

mese, visto che nella maggior parte dei casi sono destinate a fallire per via delle eccessive privazioni, ma proprio di modificare sostanzialmente le sue abitudini alimentari. Il primo passo è quello di ridurre drasticamente il consumo di zuccheri semplici, pane, grassi animali per poi proseguire nel tempo con questa consuetudine salutare. La dieta deve essere generalmente varia, ricca di verdure e contenuta dal punto di vista delle calorie (un introito di 500 calorie al giorno in meno rispetto al fabbisogno assicura una perdita di peso graduale ma destinata a durare). Compilare un diario alimentare serve molto, perché a volte non ci si rende conto, s enon annotandolo, di quanto cibo in più rispetto al fabbisogno si introduce. Tenga presente che anche il consumo di frutta va contenuto al massimo, non più di due porzioni al giorno preferendo i frutti poco zuccherini. Naturalmente serve anche fare movimento: basta camminare ogni giorno per almeno 45 minuti per avere benefici in termini di dimagrimento, sempre ovviamente se anche si presta attenzione a quello che si mangia. Direi dunque che prima di pensare a una gravidanza dovrebbe recuperare una forma fisica soddisfacente. Ma guardi che lo dovrebbe fare anche a prescindere dalla gravidanza perché l’insulino resistenza unita all’ipercolesterolemia e a valori dei trigliceridi così alti aprono la strada al rischio malattie

cardiovascolari e di diabete che, come ben saprà, sono malattie molto gravi. Il mio consiglio è dunque di fare a sé stessa il grande dono di iniziare subito un percorso volto a recuperare il suo peso ideale e valori relativi a colesterolo, trigliceridi, insulina desiderabili. Cordialmente.



