Integratore a base di myo-inositolo: può causare disturbi del ciclo?

Una domanda di: Giulia

Ho 31 anni e a dicembre ho avuto un aborto spontaneo all’ottava settimana.

Da febbraio abbiamo deciso di riprovare ad avere rapporti non protetti. Gli

stick di ovulazione segnalavano fertilità massima il 20 febbraio e ho avuto

rapporti il 17, il 20 e il 21. Mi dovrebbe venire il ciclo sabato 6 febbraio

ma è da questa domenica che ho fitte all’ovaia sinistra e dolori al basso

ventre.

Sto prendendo da questo mese Inofolic hp.

È possibile che questo integratore anticipi il ciclo, lo ritardi o

addirittura renda la fase premestruale più dolorosa?

Non ho mai avuto dolori una settimana prima del ciclo.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gntile lettrice,

innanzi tutto credo che lei intendesse come data presunta dell’arrivo delle mestruazioni il 6 marzo e non il 6 febbraio che è già trascorso da un pezzo. Comunque sia, l’integratore che sta assumendo tende a regolarizzare il ciclo, ma tra gli effetti indesiderati non è riportato un peggioramento della sindrome premestruale. Come di certo il ginecologo curante le avrà detto, all’assunzione di inositolo deve associarsi uno stile di vita sano, a partire dal tipo di alimentazione. Per il resto, la invito a segnalare al suo ginecologo l’insolita comparsa dei disturbi che mi ha riferito. Con cordialità.

