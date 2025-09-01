Integratore con oli essenziali in allattamento: si può assumere?

Una domanda di: Michela Mi hanno consigliato di prendere un integratore a base di oli essenziali, ma sto ancora allattando, sono sicuri o possono dare fastidio al mio bambino?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Michela,

non ci sono studi sull'uso in allattamento di questo integratore alimentare. È improbabile che le sostanze contenute nell'integratore possano passare nel latte in quantità in grado di causare effetti indesiderati nel lattante. Allo stesso tempo, occorre però considerare che l'efficacia di questo integratore non è documentata da solide prove scientifiche e che i benefici sono pertanto incerti. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

