Integratore con oli essenziali in allattamento: si può assumere?

Non ci sono studi sufficienti per poter dire con sicurezza se un particolare integratore possa passare nel latte in quantità tali da determinare effetti indesiderati nel bambino.

Una domanda di: Michela
Mi hanno consigliato di prendere un integratore a base di oli essenziali, ma sto ancora allattando, sono sicuri o possono dare fastidio al mio bambino?

Antonio Clavenna
Antonio Clavenna

Gentile Michela,
non ci sono studi sull'uso in allattamento di questo integratore alimentare. È improbabile che le sostanze contenute nell'integratore possano passare nel latte in quantità in grado di causare effetti indesiderati nel lattante. Allo stesso tempo, occorre però considerare che l'efficacia di questo integratore non è documentata da solide prove scientifiche e che i benefici sono pertanto incerti. Cordiali saluti.

