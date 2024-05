Integratore iperproteico in gravidanza: può danneggiare il feto?

L'assunzione di un integratore, anche se espressamente sconsigliato in gravidanza, se si è protratta per poco tempo difficilmente può causare problemi. Comunque, meglio evitare.

Gentile Anna, l’assunzione di una dieta iperproteica in gravidanza potrebbe aumentare il rischio di parto prematuro, ma i dati al momento disponibili non sono conclusivi. Alcuni studi in passato hanno ipotizzato anche un aumento del rischio di basso peso alla nascita e della mortalità neonatale, ma questi rischi appaiono oggi improbabili. Nel suo caso bisognerebbe, inoltre, considerare la durata dell’assunzione dell’integratore. Se la durata, come probabile, è stata limitata la probabilità che possano esserci problemi per lo sviluppo fetale è alquanto bassa. Cordiali saluti.

Una domanda di: Anna Buongiorno, sono incinta alla 25 settimana e ho assunto un integratore iperproteico. Solo dopo ho letto che non bisogna assumerlo in gravidanza. Cosa può succedere al feto?

