Integratore pro-fertilità: può danneggiare gli spermatozoi?

Una domanda di: Daniele

Sono un ragazzo di 31 anni e mia moglie è incinta del nostro secondo figlio. Per facilitare il concepimento, pur avendo lo spermiogramma

nella norma, il medico mi aveva suggerito di prendere fertylor, un integratore per migliorare la fertilità, da prendere per 4 mesi ( mentre

provavamo a concepire il bambino). Io tra una cosa e l’altra non sono sempre stato costante nell’assunzione e c’erano giorni che me ne

dimenticavo totalmente, in ogni caso mia moglie rimasta incinta dopo 6 mesi di tentativi e io mi ero dimenticato di sospenderlo, quindi quando è rimasta

incinta lo assumevo da almeno 5 mesi. Può questo sovraddosaggio (il medico mi aveva detto di assumerlo per 4 mesi) aver creato danni agli spermatozoi e

di conseguenza al bimbo? Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Daniele,

è alquanto improbabile che l'assunzione paterna dell'integratore alimentare Fertylor, anche se prolungata oltre la durata generalmente suggerita, possa comportare un aumento del rischio di malformazioni. Il/la ginecologo/a di sua moglie saprà consigliare gli esami da effettuare (per esempo l'ecografia morfologica) per monitorare l'andamento della gravidanza e verificare l'eventuale presenza di malformazioni o di altri problemi nello sviluppo fetale. Con cordialità.