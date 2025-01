Integratori alimentari e anello contraccettivo

Una domanda di: AO

Il mio medico nutrizionista mi ha prescritto, oltre ad una dieta personalizzata a causa di valori anomali di insulina resistenza, anche i

seguenti integratori: Akkermansia (gestione del peso) e Psicobrain. Volevo avere indicazioni circa la possibilità di interazioni con il Nuvaring

che uso da anni. Grazie per il supporto e buona giornata.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Cara signoa,

non ho molte competenze riguardo agli integratori alimentari, ma per quanto di mia conoscenza non sono segnalate interazioni tra gli integratori a lei prescritti e gli ormoni rilasciati dal dispositivo vaginale Nuvaring. Nel foglietto di accompagnamento sono comunque indicati i principi attivi che possono interferire sull’azione dell’anello contraccettivo. Cordiali saluti.

