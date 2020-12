Integratori e irregolarità mestruale

Una domanda di: Sandra

Salve, assumo Chirofert e Clomid. Chirofert da agosto, Clomid dal primo

ciclo mestruale arrivato il 7 ottobre ma niente. Il 9 novembre ho avuto le mestruazioni ed ho iniziato il secondo ciclo di Clomid. L’11 dicembre ho fatto

il test di gravidanza: negativo. A oggi non sono ancora arrivate. Mi chiedevo se con Chirofert le mestruazioni possono tardare? O dovrei fare un altro test? Grazie in anticipo.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Sandra,

le consiglio di porre questi quesiti alla sua ginecologa/al suo ginecologo, che conosce la sua storia clinica.

Gli integratori come il Chirofert potrebbero essere efficaci nel regolarizzare il ciclo mestruale, anche se i dati al riguardo non sono conclusivi.

Potrebbero, quindi, ritardare la comparsa delle mestruazioni nelle donne che hanno cicli di breve durata.

A mio parere, nel suo caso è, però, poco probabile che il ritardo sia associato all’integratore.

Valuterei, come già accennato, con la/il ginecologo/a se effettuare un nuovo test di gravidanza. In generale a fronte di un ritardo delle mestruazioni, soprattutto se si sta cercando una gravidanza, eseguire il test è opportuno. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

