Integratori per aumentare la concentrazione di un bimbo: funzionano?

Una domanda di: Mary

Ho chiesto alla mia pediatra un integratore che favorisca la concentrazione per aiutare mio figlio di 7 anni anche con lo studio e mi ha consigliato Stefort

flaconcini: lei cosa ne pensa? Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

integratori che diano sicuri effetti sulla concentrazione non esistono, almeno non con una letteratura solida alle spalle che ne confermi l’efficacia. Poi spesso si cercano prodotti che abbiano in qualche modo un’azione sul problema della difficoltà di concentrazione. Devo dire che al di là di prodotti di integrazione, già il fatto di condurre uno stile di vita sano basato su alimentazione corretta, movimento e sport., buona idratazione, frutta e verdura 5 volte al giorno garantiscono la migliore predisposizione alla concentrazione. Permetta dunque al suo bambino di giocare all’aperto, liberamente, di trascorrere più tempo con gli amichetti e meno davanti alla tivù o al tablet, gli proponga merende sane, pane, marmellata senza zuccheri aggiunti, frutta. Così sarà più facile che la situazione migliori. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

