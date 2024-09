Integratori per dimagrire e ricerca della gravidanza: sono compatibili?

Una domanda di: Simona

Ho appena iniziato la dieta che richiede l’assunzione di integratori naturali per la perdita di peso e per drenare liquidi (è la

dieta Naturhouse). Nel frattempo io e mio marito stiamo provando a concepire. Posso prendere questi integratori, interrompendoli ovviamente in

caso di gravidanza? O è meglio non assumerli già da adesso?



Chiara Boscaro Chiara Boscaro

Gentile Signora,

anche nel periodo precedente il concepimento, è importante iniziare già con le buone abitudini che verranno perseguite anche in gravidanza, assunzione di acido folico, nessun consumo di alcol, alimentazione sana. Il peso pre-gravidico riveste un ruolo importante, sarebbe ideale iniziare la gravidanza con un BMI normopeso. In caso di sovrappeso è opportuno cominciare per tempo una dieta ipocalorica bilanciata. Di solito consiglio di affidarsi ad un nutrizionista ed evitare di assumere integratori senza supervisione medica. Inoltre, non si può sapere l’esatto momento in cui avremo il test di gravidanza positivo o sarà già in corso una gravidanza, magari da diverse settimane, motivo per il quale è indicato interrompere l’assunzione di integratori se non quelli consentiti dal ginecologo, messo al corrente del fatto che si sta cercando una gravidanza. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto