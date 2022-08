Integratori: se ne possono assumere dopo la guarigione da un tumore del seno?

Una domanda di: Maria

Buongiorno, nel 2019 sono stata operata per un piccolo tumore al seno seguito da un ciclo di radioterapia, non ho fatto la chemio. Adesso assumo un farmaco con letrozolo (Femara). Vorrei sapere se posso assumere alcuni integratori in quanto questa terapia mi causa diversi problemi. Mi piacerebbe sapere se posso assumere: supplemento di vit. C, vit. A e vit. E; folina e biotina che ho visto è presente in alcuni integratori; collagene per un problema alla cartilagine del ginocchio. Ho chiesto al mio oncologo e mi ha detto che ci sono degli studi che sconsigliano l’utilizzo di integratori con vitamine del gruppo B, per quelli sopra menzionati non ha dati. Grazie per la gentile risposta. Tanti saluti.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, non sono oncologa e quindi ho scarsa esperienza per poterle consigliare o sconsigliare degli integratori a seguito di un tumore al seno. Per inciso, gli integratori hanno un costo rilevante in termini economici e non sempre si ottengono i benefici dall’oggi al domani oppure questi benefici svaniscono rapidamente sospendendone l’assunzione. Sono più propensa a sottolinea l’importanza della dieta e dello stile di vita per ottenere adeguati livelli di vitamine e sali minerali, indispensabili all’organismo per essere in equilibrio.

Le direi quindi di aiutarsi con l’alimentazion (frutta e verdura di stagione, consumata cruda per preservarne le caratteristiche nutritive, carne bianca, pesce fresco, alimenti integrali, grassi insaturi come l’olio di oliva…insomma: la classica dieta mediterranea!), poi con l’esercizio fisico, astenersi dal fumo, alcolici, caffeina in eccesso….senza dimenticare l’idratazione con almeno 1,5/2 litri al giorno di acqua. So di averle risposto diversamente da come si aspettava ma spero di esserle stata comunque di aiuto, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto