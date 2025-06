Integratori: si possono assumere in allattamento per non sentire la voglia di dolci?

Una domanda di: Mimoza Mi scusi se la disturbo, volevo farle qualche domanda, io ho un bimbo di 1 anno, allatto ma non esclusivamente anche perché facciamo lo svezzamento, durante il giorno una volta prende il latte materno, la sera per dormire durante la notte. Secondo lei è possibile assumere qualche integratore per farmi sentire più sazia? Perché sono in sovrappeso e non riesco a fare una dieta adeguata, ho in continuazione voglia di dolci e schifezze, forse con un integratore e dieta mi puo aiutare un po'. Secondo lei è possibile assumere qualcosa siccome non allatto tantissimo?



Chiara Boscaro Chiara Boscaro

Gentile Signora,

ciò che descrive è molto comune tra le mamme nel periodo dell’allattamento. I cambiamenti ormonali, la stanchezza, il sonno spezzato e il bisogno di energia di pronto utilizzo possono aumentare la voglia di zuccheri e cibi poco sani. È possibile assumere alcuni integratori, ma con molta cautela e sempre parlandone prima con il medico o con un nutrizionista, perché anche se l’allattamento non è esclusivo, tutto ciò che assume può passare nel latte. Eviti in modo assoluto gli integratori dimagranti a base di stimolanti (per esmepio, caffeina, guaranà, sinefrina), prodotti cosiddetti "brucia grassi" (molti non sono sicuri né ben regolamentati) e gli integratori a base di erbe sconosciute o non studiate a fondo in allattamento. In alcuni casi, un integratore naturale e sicuro (per esempio, a base di fibre solubili, come glucomannano o psyllium, che danno senso di sazietà) può essere valutato, ma vanno scelti prodotti di qualità con adeguato dosaggio, e solo con parere medico. Posso fornirle alcuni suggerimenti per una buona gestione della fame. È bene iniziare la giornata con una colazione salata con uova, yogurt greco, ricotta magra o fiocchi di latte, magari accompagnati da frutta secca o avocado per evitare crolli glicemici che causano voglia di dolci. Consumi fonti di fibre e pasti bilanciati: verdure ad ogni pasto, cereali integrali, legumi. A volte la fame è sete mascherata. Cerchi di bere spesso acqua (almeno 2,5 litri in allattamento) e tisane non zuccherate (per esempio, finocchio, melissa, zenzero). Essere mamma è faticoso e a volte il bisogno di dolci è più emotivo che fisico. Il mio consiglio è quello di concedersi momenti per se stessa, anche brevi e di non colpevolizzarsi se mangia occasionalmente qualcosa di "sbagliato". Cari saluti.







Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto