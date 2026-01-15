Integrazione di acido folico e ferro sospesa: ci sono rischi per il feto?

Una domanda di: Alessia Salve, ho un dubbio che mi sta creando ansia: ho scoperto di essere incinta a inizio ottobre e ho effettuato la prima ecografia a 8 settimane, la mia ginecologa mi ha prescritto acido folico e integratore di ferro in capsule. Prendendo entrambi i farmaci, ho iniziato ad avere disturbi gastrointestinali, con feci scure e attacchi di dissenteria. Temendo fosse per l'assunzione del ferro, provo a sospenderne l'assunzione, ma il problema persisteva. Ho provato a sospendere l'assunzione di acido folico e sono stata meglio. Credo di averlo assunto per sole 2-3 settimane circa, potrebbe essere un problema per lo sviluppo del feto? Ho l'ecografia morfologica prenotata tra più di 2 settimane e ho quest'ansia che mi tormenta.



Gentile signora,

stia assolutamente tranquilla. Aver sospeso questi integratori non potrà aver fatto danni. Nel primo trimestre di gravidanza è abbastanza normale avere dei disturbi digestivi (ha presente la nausea della gravidanza?) e sia ferro che acido folico possono dare fastidio. Ci sarà tutto il tempo per riprenderli se servissero. Buon proseguimento.

