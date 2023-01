Integrazione di magnesio assunta da lui: può interferire sul concepimento?

Una domanda di: Anna

Salve, sono una donna di 34 anni alla ricerca di una gravidanza. Mio marito sta prendendo magnesio, un cucchiaino al dì, per una sua situazione di stanchezza. Può continuare ad assumerlo anche se stiamo cercando una gravidanza? Grazie mille.



Eleonora Porcu Eleonora Porcu

Gentile signora, il magnesio è un sale minerale che può essere usato tranquillamente sotto forma di integratore alimentare anche nel periodo preconcezionale. Fermo resta che non si deve esagerare: la dose giornaliera deve essere quella raccomandata dal medico che lo ha prescritto. Voglio aggiungere che moltissimi alimenti contengono magnesio e che, salvo precisa indicazione medica, per coprire il fabbisogno giornaliero di questo sale è sufficiente seguire un’alimentazione varia e ben bilanciata. Per quanto riguarda lei, cara signora, le ricordo di assumere ogni giorno, per tutto il periodo della ricerca della gravidanza e almeno fino al termine del primo trimestre, un’integrazione di acido folico. La dose consigliata è di 400 microgrammi al giorno. L’acido folico serve per prevenire una grave malformazione che può interessare il feto: la spina bifida. Con cordialità.

