Integrazione di progesterone dopo la 12^ settimana: è pericoloso sospenderla?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

premetto che non mi occupo personalmente di PMA e quindi non sono esperta dei protocolli vigenti in casi come il suo. Tuttavia posso dirle che il Dufaston contiene Progesterone nel dosaggio di 10 milligrammi che immagino lei assuma per bocca. Si tratta di un dosaggio piuttosto contenuto di progesterone e quindi si potrebbe iniziare a scalare passando da 2 compresse a 1 sola di Dufaston, proseguendo per una settimana con Dufaston 1 compressa al giorno. Lei in questi sette giorni faccia caso se nota sintomi diversi (non credo ma ci faccia caso) e se tutto procede normalmente alla fine della settimana sospende il Dufaston completamente. A quel punto si potrà valutare eventualmente di scalare il Progynova da 4 a 3 e via dicendo, sempre con 1 settimana di tempo per ogni riduzione. Infine, verrà il momento di sospendere Pleyris e anche per quest'ultimo le direi di passare ad una sola fiala al giorno per una settimana e poi prendere il coraggio a due mani e sospenderlo. Nel mentre, sarà arrivata ormai nel pieno del secondo trimestre: la sua placenta certamente starà producendo ormoni a gonfie vele e quindi non saranno più necessari apporti esterni. Indicativamente mi aspetto che lei arrivi all'ecografia della 20^ settimana (cosiddetta morfologica) avendo sospeso tutte le terapie ormonali e mantenendo "solo" clexane e cardirene. Mi permetto di consigliarle di farsi accompagnare da una brava ostetrica in questi mesi di gravidanza: sono davvero preziose per scoprire quante risorse abbiamo come donne di cui normalmente non siamo consapevoli. Spero di averle risposto e di averla rassicurata, rimango a disposizione se desidera, cordialmente.



