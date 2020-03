Interazione di B12 in bimba di tre anni

Una domanda di: Veronica

Ho una figlia di 3 anni che deve assumere integratore di B12.

Ora noi vorremmo prendere un integratore a base di metilcobalamina, può andar bene questa forma attiva?

Inoltre per vedere se effettivamente vi è una carenza quali sono gli esami

da fare oltre quelli di “vitamina B 12, acido folico, omocisteina” incrociati?

Ci sono studi che sostengono che un normale valore del sangue di B12 non

assicura la sua funzionalità perché non è detto che la B12 nel sangue

entri all’ interno delle cellule. Qual è quindi un esame preciso che

assicuri un funzionamento di B12 a livello cellulare? Grazie mille per l’attenzione.