Interruzione spontanea della gravidanza a 42 anni: che indagini effettuare?

Una domanda di: Diadi

Salve ho 42 anni con un aborto spontaneo di 10 settimane vorremmo riprovare quali esami ci consiglia di fare prima? Grazie!



Gentile signora,

all’età di 42 anni fisiologicamente il 40-50 per cento delle gravidanze finisce in aborto, per anomalie del prodotto del concepimento. Si tratta cioè di un’eventualità che va messa in conto, in quanto naturale. Non ci sono esami particolari da fare, né interventi farmacologici risolutivi. Questo non esclude radicalmente che sia possibile dare inizio a una gravidanza e portarla a termine felicemente. Con cordialità.

