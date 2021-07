Interruzione spontanea della gravidanza dopo la PMA

Una domanda di: Valentina

Ho 46 anni e con fecondazione ho avuto gravidanza di

tre gemelli monocoriali purtroppo interrotta con morte in utero di tutti e

tre. Al momento mi è stato detto per distacco della placenta, sono in attesa

dell’esame citogenetico dopo il raschiamento. Ho avuto da subito problemi di

sanguinamento e sono stata a letto da subito ma purtroppo non è servito a

nulla. Non mi capacito di averli persi tutti e tre… mi era stato detto dell’elevato

rischio ma non pensavo di perderli tutti e tre. Non riesco a riprendermi.

Vorrei riprovare ma non sono sicura di non avere io qualcosa che ha prodotto

questo aborto. Cordiali saluti.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, la gravidanza gemellare, e a maggior ragione le gravidanze plurigemellari, sono ad altissimo rischio di aborto, senza andare a cercare chissà quali cause. Le gravidanze monocoriali lo sono ancora di più. Per questo occorre sempre trasferire solo una blastocisti, sperando che non dia due gemelli identici. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto