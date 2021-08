Interruzione spontanea di gravidanza: come mai le beta-hCG restano alte?

Le scrivo in merito a dei dubbi che mi assillano riguardo un mio recente aborto spontaneo (secondo).Il 9 luglio mi sono iniziate le perdite, quindi aborto avvenuto alla settima settimana. Inizio l’esplusione naturale con vari episodi di emorragie emasse di materiale e il 24 luglio alla visita di controllo il ginecologo mi dice di aver ancora residui di origine deciduo-coriale (12mm) e mi dicedi attendere altri 10 giorni per vedere se fossi riuscita ad espellerli da sola, altrimenti trattamento con citotech. Il 30 luglio ho fatto le analisi dellebeta ed erano a 155.Ad oggi ho ancora perdite miste muco e nulla più.Volevo quindi chiederle…secondo lei potrei col primo ciclo eliminare i residui?Inoltre le mestruazioni mi verranno a beta azzerate o posso arrivare anche con betaalte?



Gentile signora, coraggio!

È dura accettare la sconfitta di una gravidanza che finisce così prematuramente. Sono certa che il suo compagno le sarà vicino e insieme troverete la forza per affrontare anche questa sfida. Dal punto di vista medico, direi che un residuo in utero di soli 12 millimetri fa ben sperare che nel prossimo periodo il suo utero finirà di ripulirsi completamente, senza necessità di raschiamento uterino e nemmeno di terapia con citotech.

Quanto alle ultime due domande: le confermo che è possibile che con il prossimo ciclo mestruale il suo utero completi la pulizia.

Rispetto al valore delle beta- hCG, dato che sono l’ormone della gravidanza, escludo che possa arrivare un vero ciclo mestruale fintantoché le beta sono ancora elevate, motivo per cui non mi stupirei se la sua mestruazione si facesse attendere un po’. Diciamo che occorre del tempo per smaltire questi ormoni della gravidanza e perché l’apparato riproduttivo riprenda la sua regolarità…vedrà che questo tempo sarà comunque prezioso, se non altro per recuperare le forze in termini fisici (immagino che le perdite ematiche siano state corpose: cerchi di aiutarsi con l’alimentazione a ripristinare le sue scorte di ferro).

L’abbraccio a distanza, spero di esserle stata di aiuto e incoraggiamento.

Cordialmente.



