Interruzioni spontanee della gravidanza a 41 anni: può essere l’età?

Una domanda di: Jessica

Ho 41 anni e 2 figli che amo alla follia. Ho avuto 2 gravidanze senza problemi, rimasta incinta al primo tentativo. A dicembre 2022 rimango

incinta, purtroppo dopo qualche giorno dal test arriva il ciclo, la mia ginecologa mi dice che può starci vista la mia età, e di riprovarci tranquillamente.

Passano i mesi e finalmente il 24 maggio scopro di essere incinta, purtroppo anche questa volta il ciclo arriva a 5+1. La mia gine come la volta scorsa mi

dice che è l’età. Io non sono un medico, chiedo a lei se è il caso di fare qualche esame ed eventualmente cosa mi consiglia? Sono un po’ in ansia, non vorrei ci fosse

qualcosa magari nell’annidamento che non funziona. Grazie.



credo che la sua ginecologa abbia ragione: alla sua età la metà e anche più delle gravidanze finisce in aborto. Se ha avuto due gravidanze normalmente è difficile pensare ad anomalie della coagulazione o legate al vostro assetto cromosomico. Al limite si potrebbe fare una biopsia endometriale per escludere una endometrite, così da togliersi il dubbio che le interruzioni siano legate a un'alterazione dell'endometrio, che è la mucosa di rivestimento interno della cavità uterina in cui avviene l'annidamento. Con cordialità.