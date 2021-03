Intervallo tra Tetravac e Proquad: due mesi non sono troppo pochi?

Una domanda di: Clara

Mia figlia di 5 anni… il 24 febbraio ha ricevuto il vaccino TETRAVAC …..il 30 aprile dovrà fare il PROQUAD. La domanda è: il tempo trascorso tra le due vaccinazioni è sufficiente ( 2 mesi) o è consigliabile qualche tempo in più tra le 2 vaccinazioni? Questo dubbio mi sorge perché alla mia prima figlia furono fatti trascorrere ben 3 mesi tra gli stessi vaccini. Grazie in anticipo.



Rocco Russo Rocco Russo

Gentile Signora,

sua figlia, come previsto anche dal vigente Piano Nazionale Vaccini, nella seduta vaccinale del 24 febbraio avrebbe potuto effettuare in sedi anatomiche diverse: deltoide destro e sinistro sia il Tetravac (vaccino inattivato) e sia Proquad (vaccino a virus attenuto); nel caso in cui tali tipi di vaccini non vengono co-somministrati, le linee guida non raccomandano alcun intervallo di tempo tra le due vaccinazioni, mentre nel caso in cui si fosse trattato di due vaccini a virus attenuati (esempio Morbillo-Parotite-Rosolia o Varicella) si sarebbe dovuto rispettare un intervallo minimo tra le dosi di almeno quattro settimane.

È bene tenere presente che quando è prevista la somministrazione di due vaccini nella stessa seduta vaccinale, oltre alla garanzia di sicurezza ed efficacia, viene offerta anche l’opportunità di evitare che il bambino, per motivi inerenti agli appuntamenti di agenda dello stesso centro vaccinale, venga prenotato in tempi lunghi che lo espongono anche al rischio di non essere adeguatamene protetto nei confronti della specifica malattia prevenibile con vaccino. Non esisti dunque a vaccinare sua figlia quando sarà il suo turno. Con cordialità.



