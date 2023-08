Intervento di appendicite: dopo quanto si può fare il bagno in mare?

Una domanda di: Francesco

Chiedo scusa ….. Sono stato operato di appendicite acuta in laparoscopia il 26.7.23. Mi hanno applicato solo dei cerotti e i punti dovrebbero cadere da soli, volevo chiedere se possibile fare il bagno al mare e quando e siccome partirò in auto verso la Calabria da Milano vorrei sapere se il viaggio potrebbe crearmi problemi. Cortesemente ringrazio.



Gentilissimo Francesco, per quanto riguarda il viaggio, soprattutto se effettuato con altre persone che eventualmente possono darle il cambio alla guida, non ci dovrebbero essere particolari problemi. I cerotti che ricoprono le piccole ferite degli accessi laparoscopici andrebbero rimossi da personale medico o infermieristico in grado di stabilire la corretta cicatrizzazione e nel contempo verificare l’avvenuta caduta dei punti che non sempre avviene allo stesso modo e negli stessi tempi. Entro i primi 15 giorni post operatori sarebbe poi opportuno evitare di fare il bagno in mare. Buone vacanze.

