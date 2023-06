Intervento per cisti ovarica: si può fare con le mestruazioni?

Una domanda di: Laura

Dottore, se devo fare un intervento in laparoscopia per togliere una cisti ovarica e in quei giorni ho le mestruazioni, ’intervento si può fare lo

stesso? Grazie anticipatamente per la risposta. Cordiali saluti.



Dottor Filippo Murina Dottor Filippo Murina Gentile Signora,

sarebbe meglio l’assenza del ciclo prima di una laparoscopia per l’asportazione di cisti ovariche. Alcune manovre, infatti si effettuano meglio inssenza di sanguinamento, anche se l’eventuale presneza di mestruazioni non esporrebbe ad alcun rischio per la salute. Ma di sicuro questo le verrà specificato in prossimità dell’intervento, quando le verrà indicata la data. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto