Intervento per IVG e inserimento della spirale: è normale che il sanguinamento si protragga?

Una domanda di: Sonia

Salve, ho effettuato un intervento IVG e inserimento spirale il 18 di novembre: è normale che ad oggi ho ancora sanguinamento?





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

la procedura che lei ha effettuato immagino sia stata chirurgica. Come può ben comprendere essendo passato un periodo relativamente breve dall’intervento sono normali possibili perdite di muco e sangue anche in considerazione del fatto che ha introdotto una spirale. Manca purtroppo il dato del tipo di spirale (medicata o no) per meglio comprendere il quadro clinico. In ogni caso, le consiglio di effettuare il controllo post IVG che, peraltro, di certo le hanno già fissato.

Spero di aver compreso quanto da lei richiesto. Cordiali saluti.

