Intimità difficile dopo il parto

Una domanda di: Rezarta

Salve, dopo un anno dal parto ancora ho male durante i rapporti con mio

marito…cosa mi consiglia per favore? Perché grande piacere sessuale non ho

mai provato da quando ho iniziato l’attività sessuale nonostante

innamorata…ma pure il dolore ora me li rende veramente difficili, ma non

è giusto nei confronti di mio marito a cui invece piacciono. Ho

sempre pensato che c’è un problema ma chi mi ha visitato ha detto che sembra

sia tutto a posto. Grazie infinite.



Annalisa Pistuddi Annalisa Pistuddi

Gentile signora,

per “riprendere”, cioè recuperare un buon rapporto con l’intimità di coppia, a volte bisogna ricominciare del tutto. Pertanto potreste impostare i rapporti iniziando dai preliminari e cercando di non forzare per arrivare alla penetrazione che le porta dolore. È un suggerimento per aiutarla a non sentire come doveroso gratificare principalmente il partner come sembra lei senta obbligata a fare.

Forse anche in passato ha sentito questa forzatura? È importante che rifletta su questo aspetto e che ne parli con suo marito che potrebbe essere felice di attivarsi in modo diverso per partecipare al suo piacere. Per essere lui a dare a lei piacere. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto