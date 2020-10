Intollenza al lattosio e vaccinazioni

Una domanda di: Annalisa

Salve Dottoressa, vorrei sapere se una neonata di 3 mesi appena, che presenta intolleranze al lattosio ed alle proteine del latte con diarrea è mancato incremento del peso, può comunque effettuare le prime vaccinazioni oppure se posso aspettare che la bimba si stabilizzi un po’con il latte che di per sé è un grosso problema.





Elena Bozzola Elena Bozzola

Cara signora,

è importante iniziare tempestivamente il ciclo primario delle vaccinazioni, effettuabile già a partire dal 61°giorno di vita dei bambini, in modo tale da proteggerli dalle malattie infettive prevenibili grazie alle vaccinazioni. Inoltre, è importante sottoporre i bambini sia ai vaccini obbligatori sia ai vaccini raccomandati, previsti per l’età in base al vigente calendario vaccinale, incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale e consultabile sul sito www.salute.gov.it.

Una eventuale intolleranza alle proteine del latte vaccino non rappresenta una controindicazione ad eseguire i vaccini raccomandati per l’età della bambina. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto