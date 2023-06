Ipercheratosi: di cosa si tratta esattamente?

Una domanda di: Martina

Grazie per la risposta che mi ha dato, ma vorrei, se possibile, alcuni chiarimenti. Visto che Lei mi ha indicato che un’ipercheratosi, in genere, non dà una candida, posso sapere quale sia stata la causa? Se si potrebbe curare o meno? Cosa è nello specifico un’ipercheratosi, in termini semplici?

Dopo 3 giorni dalla fine dell’ultimo ciclo, come siano possibili alcune macchioline inizialmente color rosa, rosa chiaro e giorni successivi color marroncino, (in assenza di dolori pelvici o fastidi intimi), sono del tutto normali? Le faccio presente che non mi è mai successo. Visita ginecologica effettuata 17/05/23 con pap-test negativo.

Grata per la Sua attenzione la saluto con cordialità.



Augusto Enrico Semprini

Cara Martina,

la cheratosi è un aumento della quantità di cheratina, una sostanza che irrobustisce la parete cellulare, in genere in risposta a un fatto irritativo che può essere un virus, ma nel suo caso il test è risultato negativo, cosa che riduce al minimo la possibilità che il virus (HPV) ci sia ma non lo esclude e quindi bisogna vedere se nel prossimo pap test questa paracheratosi scompare perché l’infezione si è risolta o se evolve, in questo caso necessita di cure.

Dopo questa spiegazione scientifica per semplificare il concetto al massimo, i calli delle mani e dei piedi sono delle ipercheratosi, così l’esempio rende bene l’idea.

Se queste piccole perdite sono state occasionali con visita recente e pap test negativo non vedo necessità di altri controllo.

Se si ripresentano possono far sospettare un’endometriosi e quindi qualche attenzione a questo possibile problema va dato da parte della persona che l’ha in cura. Cn cordialità.

