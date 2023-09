Ipercheratosi emersa dal pap test

Una domanda di: Marika

Salve dottore, un mese fa ho effettuato il pap test, esito ipercheratosi.

Il ginecologo mi ha prescritto delle lavande biphasil una la mattina per 7 giorni e 10 giorni di meclon ovuli. Mi ha detto che dovrò ripetere il pap test tra sei mesi.

Secondo lei la cura è giusta? Posso stare tranquilla? Sinceramente sono preoccupata. Grazie a presto.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Marika,

l’ipercheratosi è un aumento della componente cheratinica della parete cellulare.

Ad esempio un callo che si sviluppa a causa di una scarpa troppo stretta è una ipercheratosi.

Quelle a livello del collo dell’utero sono in genere il risultato di una infezione , il più delle volte da papilloma virus. L’indicazione di ripetere un pap test a 6 mesi per vedere se questa caratteristica cellulare scompare è corretta.

Alcuni ginecologi prescrivono dei trattamenti locali. Sono d’accordo con gli ovuli mentre le lavande sono oggi sconsigliate per la possibilità che il getto possa facilitare la risalita dell’infezione lungo il collo dell’utero.

Quindi controllo fra 6 mesi, per verificare l’eventuale persistenza del problema. Comunque deve discutere con il curante la ricerca mediante tampone per dna virale del papilloma virus. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

