Ipercheratosi emersa dal pap test

Se non ci sono sintomi particolari, anche se il pap test evidenzia un'ipercheratosi, non è obbligatorio effettuare un tampone per capire se quanto riscontrato dipende da un'infezione.

Una domanda di: Francesca
Dottore ho ricevuto questo referto del pap test: "Negativo per lesioni intraepiteliali o maligne. ANNOTAZIONI: Ipercheratosi. Utile esame colturale. Controllo dopo terapia." Da cosa potrebbe derivare?

Francesco De Seta
Cara Francesca,
con un risultato negativo del pap test, la presenza di ipercherstosi alcune volte può essere legata ad infiammazioni o infezioni. Se però lei fosse completamente asintomatica (no perdite, prurito o bruciore vaginale), non dovrebbe eseguire necessariamente un tampone di controllo. In ogni caso, si confronti con il suo ginecologo curante. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

