Ipercheratosi emersa dal pap test: può impedire la gravidanza?

Una domanda di: Martina

Salve dottore, ma l’ipercheratosi potrebbe compromettere un’eventuale futura gravidanza? Cordiali saluti.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Martina, l’ipercheratosi è un modesto indicatore di reattività cellulare che non deve dare alcuna preoccupazione. Si tratta dell’aumento di spessore dello strato superficiale delle cellule del collo dell’utero che non può influenzare in alcun modo la possibilità di concepire e di portare a termine la gravidanza. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto