Ipercheratosi evidenziata dal pap test

Una domanda di: Alessandra

Salve dottore, mi sono sottoposta ad una visita di controllo ginecologica annuale con pap test. Il risultato è’ “materiale soddisfacente per una valutazione diagnostica.

Negativo per lesioni intraepiteliali o per malignità Si segnala la presenza di miceti morfologicamente compatibili con Candida Flogosi aspecifica. Si segnala la presenza di ipercheratosi”. La dottoressa mi ha consigliato un tampone per HPV (papilloma virus). Sono preoccupata perché non ho mai avuto problemi. Grazie mille.





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Alessandra,

la sua ginecologa è molto brava e scrupolosa.

Il quadro di ipercheratosi può testimoniare la presenza di infezione da papilloma virus.

Il pap test risulta però negativo quindi vi è spazio per grande tranquillità.

Se ha disturbi per la presenza di candida ha bisogno di una cura antimicotica per eliminarla. Con cordialità.

