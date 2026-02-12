Iperecogenicità focale delle anse intestinali: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Valentina
Salve, la contattavo perché questa settimana ho fatto il bi-test e nell'ecografia hanno notato iperecogenicità focale delle anse intestinali apparentemente prive di dilatazioni patologiche sono un po' preoccupata mi hanno chiesto se ho avuto un distacco di placenta oppure una minaccia d'aborto ma io fortunatamente non ho avuto perdite di sangue cosa sarebbe? Sono davvero preoccupata, mi hanno prenotato anche una pre-morfologica in anticipo io ora mi trovo nella 13^ settimana di gravidanza posso stare tranquilla?
Claudio Castagna
Gentile signora,
l'iperecogenicità intestinale, specie in epoca così precoce, può avere diverse cause come anche essere nulla, difficile darle una risposta senza vedere le foto e capire il tipo e l'estensione della zona iperecogena, direi che deve solo rivalutare l'evoluzione nelle prossime settimane per avere un' idea più precisa. Dopodiché i colleghi che la seguono la sottoporranno eventualmente agli accertamenti del caso. Cordialmente.
Cordialmente
