Iperecogenicità focale delle anse intestinali: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Valentina

Salve, la contattavo perché questa settimana ho fatto il bi-test e nell'ecografia hanno notato iperecogenicità focale delle anse intestinali apparentemente prive di dilatazioni patologiche sono un po' preoccupata mi hanno chiesto se ho avuto un distacco di placenta oppure una minaccia d'aborto ma io fortunatamente non ho avuto perdite di sangue cosa sarebbe? Sono davvero preoccupata, mi hanno prenotato anche una pre-morfologica in anticipo io ora mi trovo nella 13^ settimana di gravidanza posso stare tranquilla?